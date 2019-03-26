AK Parti’li İrfan Kartal, Brukanlı gençlerle buluştu

AK Parti Van Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi İrfan Kartal, Muradiye ilçesindeki Brukan (Bruki) aşiretine mensup gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, yerel seçimlere sayılı günler kala Van'da hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde seçim çalışmalarını sürdüren İrfan Kartal, bugün de Muradiye ilçesindeki Brukan aşiretine mensup gençlerle bir araya geldi. Gençlerle buluşmasında konuşan Kartal, "Gönül dostları kardeşlerimizle bir araya gelmeye, şehrimizin güzel insanlarıyla muhabbete devam ediyoruz" dedi.

Seçime yönelik istişarelerin gerçekleştirildiğini dile getiren Kartal, Brukan aşireti gençlerinin hayır dualarını ve desteklerini alarak seçim çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA