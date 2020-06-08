Şamil Tayyar kimdir? Görevinden ayrıldı mı? | Şamil Tayyar AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı görevinden neden ayrıldı?

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Şamil Tayyar, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile yaptığı görüşme sonrası kararı Twitter hesabından duyurdu.

Şamil Tayyar, paylaşımında “Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız Mahir Ünal‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle” ifadelerine yer verdi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı:

Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız @mahirunal ‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım.



Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum.



Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle? — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 8, 2020

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, 1 Mart 1965'te Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğmuştur.

İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye'de tamamlaması sonrası 1986'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1985'de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde son sınıf öğrencisi iken Milliyet'te başladı. Ardından Yeni Şafak'ta Ankara Haber Müdürü ve köşe yazarı, Tercüman'da köşe yazarı olarak görev aldı. 1997'de ilk kitabı olan Refahyol Tutanakları'nı yayınlandı. Zülfikar Doğan'ın ayrılması sonrasıStar gazetesinin Ankara temsilciliği görevine getirildi. Bunun dışında da Star gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon adlı kitabı nedeniyle 2 Temmuz 2008'de gözaltına alınmış ve hakkında soruşturmanın gizlilik ihlali sebebiyle dava açılmıştır.

Açılan dava sonucunda, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak Şamil Tayyar'ı 5 yıl denetim süresine tabi tutmuştur.

Şamil Tayyar 1999 Türkiye genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Gaziantep 9. sıra milletvekili adayı olmuştur. Ama sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe vererek adaylığını çekmiştir.

2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak ilk defa meclise girdi. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Gaziantep milletvekili olarak meclise girdi.

ŞAMİL TAYYAR'IN KİTAPLARI

Refahyol Tutanakları (Ümit Yayıncılık, Ankara, 1997)

5n 1Kamyon (Birharf Yayınları, Ekim 2006)

Operasyon Ergenekon (Timaş Yayınları, İstanbul, Şubat 2008)

Gölge İktidar (Timaş Yayınları, İstanbul, Ağustos 2008)

Kıt'a Dur! (Timaş Yayınları, İstanbul, Ocak 2009)

Pusu (Timaş Yayınları, İstanbul, Eylül 2009)

Çelik Çekirdek (Timaş Yayınları, İstanbul, Eylül 2010)

Kürt Ergenekonu (Timaş Yayınları,İstanbul ,2011)

Beşinci Darbe, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013