AK Partili isim istifa etti!

AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, 2 senedir üstlendiği görevini bıraktı.

Vahdettin Özdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktığını belirtti.

Vahdettin Özdemir, "Ben bundan sonra işime yoğunlaşacağım. Başkanlığım döneminde AK Parti’ye, davama büyük katkılarım oldu. Bunlardan en önemlisi de 31 Mart 2019 seçimlerinde Gerze ilçesinin iktidar partisiyle buluşmasına vesile olmuşuzdur. Ben görevimi yaptım ve bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu görevi bugün itibarıyla bıraktığımı buradan bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.

VAHDETTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Vahdettin (Vedat) Özdemir Ak Parti Gerze İlçe Başkanıydı.

Vahdettin (Vedat) Özdemir, 16 Eylül 2017'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Gerze İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu duyurmuştu.

2014'teki yerel seçimlerde AK Parti’den İl Genel Meclis Üyesi 2. sıra adayı da olan Vahdettin Özdemir, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli arkadaşlar, bugün itibari ile Gerze'de Ak Parti İlçe Başkan Adayıyım. Siz değerli dostlarımın siyasi görüşü ne olursa olsun yorumlarını ve desteklerini bekliyorum” ifadelerine yer vermişti.