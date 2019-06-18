AK partili isim silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Evinin balkonunda oturan AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) ve Sait Yıldırım'a (49) kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı ve AK Partili isim hayatını kaybetti

Olay, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin balkonunda arkadaşları birlikte sohbet eden Abdulvahap Akdeniz'e kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Abdulvahap Akdeniz başından, arkadaşı Sait Yıldırım ise bacaklarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde yere yığılan Abdulvahap Akdeniz, sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Sait Yıldırım ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Akdeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bacaklarından yaralanan Sait Yıldırım'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga da A.K. (36) henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı. İki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.