AK Partili isimden 'Yenikapı'da şov yaptınız' eleştirisi

İ.stanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yapılan iki seçim arasında, kiralık bazı hizmet araçlarının iade edildiği ile ilgili iddiaların araştırılması için kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor.

Serkan Duran, konuya ilişkin açıklama yaptı. Şimdiye kadar komisyonun 4 toplantı yaptığını belirten Duran, AK Parti'li, CHP'li ve İYİ Parti'li komisyon üyeleriyle ortak aldıkları kararların şeffaf olduğunu söyledi. Duran, "CHP'li üyelerin üzerinde durduğu, iki seçim arasında bir araç iadesi olduğu iddiası vardı. Genel sekreterlerinin ifadesi buydu. Bununla alakalı soru sorulup sorulmayacağı sorulmuştu bize. 'Gelsin, bakacağız' demiştik. Geldi. Cevabımız da çok net şekilde evet, bu sorunun sorulması gerekiyorsa soralım. 'Varsa ne şekilde olduğunu, kimin kullandığı, hangi makama tahsis edildiğini soralım' diye oyladık ve tamamımızın oyuyla kabul ettik" diye konuştu.

Serkan Duran, komisyon toplantılarının nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Rutin toplantılar; ancak üzülerek söylüyorum. Arkadaşlar, kameraları görünce başka boyuta geçiyor" yanıtını verdi.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ, SÜRECİ BALTALIYOR'

CHP'li üyelerin istediği soruların sorulmasını kabul ettiklerini, soruları ilgili birimlere gönderdiklerini, cevapların gelmesinden sonra raporu yazacaklarını anlatan Duran, şunları söyledi:

"Bir önceki toplantıda basın mensubu arkadaşlar, 'Resim alabilir miyiz?' dediler. Bu arkadaşlar ellerinde kağıtları sallamaya başladı. 'Ne oluyor arkadaşlar?' dedik. Resim vereceğiz. Mükerrer soruları, aynı soruyu bir farklı şekilde sormak var bir de net sormak var. Net olarak yazılmış soruyu bir daha sormanın anlamı yok. Vakit kaybından başka bir şey değildir. Bu süreci baltalamaksa evet onların istediği şekilde baltalanır. Aynı soruyu bir daha sormanın anlamı yok. Cevap aynı gelecektir. 'Bu soruları ayıklayalım' dedik. Ortak havuz içinde bir soru sistemi olsun. Sizin sorularınızla bizim sorularımız ortaklaşa olsun. Mutabık kaldık, oyladık. Gördünüz. Birtakım şeyler anlatmaya başladılar. Süreci CHP baltalıyor. Neden baltalıyor, orasını anlamadık. Soruları sorduk. Kendisini aradım. 'Bu soruları ilgili yerlere yazıyoruz' diye. Geri dönüş yapmadılar."

İBB Başkanlığı için yapılan iki seçim arasında, kiralık bazı hizmet araçlarının iade edildiğine ilişkin iddiaların araştırılması için kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları devam ediyor. AK Parti'li meclis üyesi ve Araştırma Komisyonu Başkanı Serkan Duran, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar komisyonun 4 toplantı yaptığını belirten Duran, AK Parti'li, CHP'li ve İYİ Parti'li komisyon üyeleriyle ortak aldıkları kararların şeffaf olduğunu söyledi. Duran, "CHP'li üyelerin üzerinde durduğu, iki seçim arasında bir araç iadesi olduğu iddiası vardı. Genel sekreterlerinin ifadesi buydu. Bununla alakalı soru sorulup sorulmayacağı sorulmuştu bize. 'Gelsin, bakacağız' demiştik. Geldi. Cevabımız da çok net şekilde evet, bu sorunun sorulması gerekiyorsa soralım. 'Varsa ne şekilde olduğunu, kimin kullandığı, hangi makama tahsis edildiğini soralım' diye oyladık ve tamamımızın oyuyla kabul ettik" diye konuştu.

Serkan Duran, komisyon toplantılarının nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Rutin toplantılar; ancak üzülerek söylüyorum. Arkadaşlar, kameraları görünce başka boyuta geçiyor" yanıtını verdi.