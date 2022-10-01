AK Partili Jülide Sarıeroğlu açıkladı! EYT'den faydalanacak kişi sayısını açıkladı, asgari ücrette beklentiyi yükseltti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi Haber Global canlı yayına konuk oldu. Haber Global Editörü Erdinç Özyılmaz'ın sorularını yanıtlayan Sarıeroğlu milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

EYT'DEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

EYT düzenlemesi hakkında bilgi veren Sarıeroğlu, 3-4 milyon vatandaşın EYT kapsamında olduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak"

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücret zammı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sarıeroğlu şöyle konuştu:

"Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz."

Bakan Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren sözler! Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesi için tarih verdi!

Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etmişti! EYT'nin kapsamı belli oldu! O yıldan önce sigortalı olanlar yaşa bakılmadan emekli olacak