AK Partili Kırkpınar’dan KÖİ yanıtı

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, KÖİ ihaleleriyle ilgili iddialara yanıt vererek, ulusal ve uluslararası düzeyde açık olan KÖİ ihalelerinin, bağımsız Türk yargı sistemi tarafından da denetlenebilir ve teftişe açık nitelikte olduğuna vurgu yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın KÖİ İhaleleri ile ilgili yaptığı açıklamanın gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti. CHP'li Sındır'ın sadece yaşanan bazı olumsuzlukları ela alarak açıklama yaptığını ifade eden Kırkpınar, 17 yıllık AK Parti hükümetleri dönemi boyunca yapılan KÖİ ihaleleri sonucunda; özellikle sağlık, alt yapı ve ulaştırma alanında çağ atladığını söyledi.

Kırkpınar açıklamasında, "Ülkemizde KÖİ alanında yap-işlet-devret, yap-kirala-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri modelleri uygulanmaktadır. Kamu-özel sektör iş birliği sayesinde ülke kalkınmasına dönük önemli işler kısa sürede ve az maliyetle tamamlanmış, bu model ile bugüne kadar hayata geçirilen 242 projenin toplam sözleşme değeri 140 milyar doları bulmuştur. Ülkemizde yatırımlarının önemli bir motivasyonu olan kamu özel sektör iş birliği kapsamında 242 proje hayata geçirildi. Bunların toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar ve projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar dolar değerindedir. Yapım aşamasında olan ve yapımı tamamlanan 32 projenin yatırım tutarı 40 milyar 360 milyon 770 bin lirayı bulmuş, bu projeler arasında İstanbul Havalimanı başta olmak üzere; otoyol, şehir hastaneleri, limanlar ve gümrük altyapı tesisleri yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyaya örnek olan model sayesinde dev projelere imza atıldığını dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızca hazırlanan kamu-özel iş birliği raporuna göre kamu-özel sektör iş birliği modeli, özellikle otoyol, köprü, havalimanı gibi altyapı yatırımları ile hastane gibi kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif bir finansman modeli olarak önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızca hazırlanan raporda, ağırlıklı olarak ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarında kullanılan yöntemin gelecek dönemlerde farklı sektörlerle birlikte kentsel altyapı ve küçük ölçekli projelerde de kullanılması bekleniyor" dedi.

"Türk yargı sistemi tarafından da denetlenebilir ve teftişe açık"

Buradan hareketle kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edildiğini belirten Kırkpınar, "CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, kamuoyunu yanıltıcı bir açıklama yaparak KÖİ le ilgili gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Ulusal ve Uluslararası düzeyde açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen KÖİ ihaleleri bağımsız Türk yargı sistemi tarafından da denetlenebilir ve teftişe açık niteliktedir. Garanti mekanizması olarak adlandırılan sistem ile talep garantisi, kamulaştırma maliyetlerinin üstlenmesi, enflasyon ve kur riski üstlenimi gibi konu başlıklarında kamuya çeşitli yükümlülükler düşmektedir; ancak bu riskler kamu bütçesi açısından ödenebilir seviyede olmak zorundadır. Tüm koşul ve risklerin değerlendirilmesiyle yapılan ve yapılacak olan iyi bir fizibilite çalışmasının da muhtemel başarısızlıkları ve olumsuzlukları önleme konusunda oldukça etkili olduğunu hatırlatmada fayda görmekteyiz. Özellikle sağlık alanında kazanılan önemli tecrübenin diğer sektörlere de katkı sağladığı görülmektedir. Proje geliştirme ve sözleşme yönetimi süreçlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan KÖİ şehir hastaneleri projelerinin, ülkedeki KÖİ iklimine sağladığı olumlu katkılar yadsınamaz. Nitekim 17 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde özellikle sağlık ve ulaştırma alanında adeta çağ atlayan ülkemizde bu konuda kamu-özel iş birliği uygulamalarıyla milli bütçeyle gerçekleştirilemeyecek birçok altyapı yatırımları da hayata geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA