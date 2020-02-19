AK Parti'li Kurtulmuş: Kudüs davasını, kendi davamız olarak bileceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün dünya galiplerin, hakimlerin korkusundan dilsiz ve sağır olsa da biz Türkiye olarak, Filistin davasının yanında olacağız, Kudüs davasını, kendi davamız olarak bileceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Davamız" isimli programa katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Kudüs'ün kendileri için sadece siyasi bir konu olmadığını, Kudüs'ün; inancın, bilincin, dünyaya bakışın, insanlığa bakışın göstergesi olan önemli bir merkez olduğunu söyledi. Kudüs'ün İslam geleneğinde ilk kıble olduğunu belirten Kurtulmuş, "Kudüs bir mıknatıstır, bir çekim alanıdır. Aynı şekilde Peygamberimizin, "Kardeşlerim" diye nitelendirdiği nice Peygamberlerin gelip geçtiği bir yerdir. Kudüs, her taşında manevi iklimin var olduğu ve kıyamete kadar var olacak olan, cenabı Allah'ın tabiriyle; Sadece mescidin etrafını değil, oranın tamamının mukaddes olarak kabul edildiği mübarek bir şehirdir. Kudüs, miracın eşiği, insanlığın göstergesidir. Bu anlamda Kudüs davasını, şartlar ne olursa olsun hiç unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Filistinliler tarafından söylenen bazı sözleri hatırlatarak, "Selahattin Eyyubi, haçlıların seferleriyle oluk oluk Müslüman, Musevi ve kendi mezheplerinden olmayan Hristiyanların kanının aktığı Kudüs'e, hem Kudüs'ü özgürleştirerek hem de insanların dinlerini istedikleri gibi yaşamalarını serbest bırakarak yeni bir barış düzeni getirdi. Biz dört asır boyunca Osmanlı'nın 1517'de Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilmesiyle başlayan süreçte hepinizin bildiği gibi Kudüs'ün giriş kapılarından birisinde "La ilahe illallah, İbrahim Halilullah" yazıldı. "La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah" yazdırmadı. Çünkü Kudüs'te Hristiyanlar, Museviler vardı. Onların da inançlarına hürmeten İbrahim'i geleneğe dikkat çekmek için "La ilahe illallah" dedikten sonra "İbrahim Halilullah" dedi. Çünkü İbrahim Aleyhisselam, İsevilerin de, Musevilerin de ataları olarak kabul ettiği bir büyük İslam peygamberiydi" diye konuştu.

'KUDÜS DAVASINI KENDİ DAVAMIZ OLARAK BİLECEĞİZ'

Kurtulmuş, Filistin ve Kudüs davasına samimiyetle müdahil olmayan, çözme taraftarı olmayan hiç kimsenin dünya barışını savunduğuna inanmadıklarını belirterek, Filistin meselesine kör ve sağır kalanların, dünya barışını savunmadığını söyledi. Kurtulmuş, dünya barışının kapısının Filistin davası, kapının anahtarının ise Kudüs şehri ve şehrin geleceği olduğunu aktardı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bütün dünya bir şekilde sessiz de kalsa, bütün dünya umursamasa da, galiplerin, hakimlerin korkusundan dilsiz ve sağır olsa da biz Türkiye olarak, Filistin davasının yanında olacağız, Kudüs davasını, kendi davamız olarak bileceğiz" diye konuştu.

'ENİNDE SONUNDA FİLİSTİN KAZANACAK'

İsrail'in taktiğinin bir yeri alıp üstüne yatmak olduğunu kaydeden Kurtulmuş, dünyanın yaşananlara karşı çıktığını ancak İsrail'in kulağının üstüne yatarak duymazdan geldiğini belirterek, "Bu plan asla ve asla uygulanma imkanı bulmayacak, bu plan çöp tenekesine atılacak ve eninde sonunda Filistin kazanacak" dedi. Filistin ve Kudüs davasında hayatını kaybeden, yaralanan kişilerin yaşadığı anılardan örnekler veren Kurtulmuş, özellikle Filistin davasının unutulmaz isimlerinden Sultan Abdulhamid Han'ı ve bütün Osmanlı padişahlarını rahmetle andığını kaydetti.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafının ardından salondan ayrıldı.

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Kaynak: DHA