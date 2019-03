AK Partili Kurtulmuş’tan CHP’ye eleştiri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP'yi eleştirerek, "İstiyorlar ki her türlü yanlışı yapsınlar bizde yaptığınız yanlıştır demeyelim yok öyle şey. Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek, bu millet yaptıklarınıza yol vermeyecek" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Ulukavak Mahallesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada halka seslenen Kurtulmuş, CHP'yi eleştirdi. Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara "Zulüm 1453'de başladı" yazısını yazanların yanına gidip onlara destek veren CHP'li milletvekillerinin olup olmadığını soran Kurtulmuş, "Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara "Zulüm 1453'de başladı" yazısını yazanların yanına gidip onlara destek veren CHP'li milletvekilleri var mıydı? Vardı. Hatta CHP'nin genel başkanı kendi meclis grubunda Gezi Parkı'ndaki gençleri , "Gözlerinden öpüyorum. Onlar özgürlük mücadelesi veriyorlar" diye konuştu mu? Konuştu. Destek verdi mi? Verdi. Dağın kontrolündeki gölgesindeki partinin siyasi elemanları, yöneticileri başkaldırı diyerek 6-8 Ekim olaylarına destek verdiler mi? Verdiler. Çukur eylemlerine destek verdiler mi? Verdiler. Bütün bunların hepsi beka meselesiydi. Siz sözde siyasetçiler olarak devlet düşmanlarının, millet düşmanların yanında durmayın bizde beka meselesinden bahsetmeyelim. Öyle mi?" diye konuştu.

15 Temmuz'da millet can pahasına bu ülkeyi kurtarırken CHP yöneticilerinin "bu örtülü bir darbedir, bu tiyatro oyunu" diyecek kadar milletin cesareti ve kararlığını küçümsediğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Siz darbecilerin yanında durmayın. Siz terör örgütlerinin ve yandaşlarının yanında durmayın siz Türkiye'yi antidemokratik yollarla hükümeti alaşağı etmek isteyen karanlık odakların yanında durmayın bizde beka sorunundan bahsetmeyelim. Siz Türkiye'yi yıkmak isteyenlere siyasetçiler olarak her türlü desteği vereceksiniz. Her türlü işbirliğini yapacaksınız. Biz de bunu beka meselesi diyerek olanı biteni söyleyince buna da bozulacaksınız. İstiyorlar ki her türlü yanlışı yapsınlar bizde yaptığınız yanlıştır demeyelim yok. Öyle şey. Bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Bu millet yaptıklarınıza yol vermeyecek" dedi.

Kaynak: İHA