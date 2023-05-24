AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine ilişkin açıklama: Gerçek dışıdır!

"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır."

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AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine ilişkin açıklama: Gerçek dışıdır!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Ümit Özdağ'ın kendisiyle ilgili yaptığı, "Numan Bey ile görüştük, anlattığı şeyler Suriyelileri vatanlarına göndermeyi içermiyordu" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

GERÇEK DIŞIDIR

"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem baş başa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."

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KAYNAK: AA

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