AK Partili Mahir Ünal müjdeyi verdi! Öğrenci affı ve yoklama kaçakları için düzenleme geliyor
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, öğrenci affı ile ilgili düzenlemenin bu hafta TBMM'ye sunulacağını belirtti. Ünal, baka ve yoklama kaçağı durumundakileri ilgilendiren Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik çalışmasını ise TBMM'ye sunacaklarını dile getirdi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, bakaya ve yoklama kaçacağı durumunda olanlar ile öğrenci affı düzenlemesinin TBMM'ye sunulacağını söyledi.
Ünal, TBMM'ye sunulacak yeni düzenlemeler hakkında bilgi vererek şunları söyledi:
Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik çalışmamızı TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddeden oluşuyor. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız.
Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktır.
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