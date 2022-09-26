AK Partili Mahir Ünal'dan anket çıkışı: AK Parti'nin oyları artıyor, CHP ise o seviyede takılıp kaldı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisini son 5 ayda oylarını artırdığını ifade ederken CHP'nin oy oranını da açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AK Partili Mahir Ünal'dan anket çıkışı: AK Parti'nin oyları artıyor, CHP ise o seviyede takılıp kaldı!

2023 seçimlerine ışık tutacak olan anketler siyasi partilerin gündeminin belirlemeye devam ederken AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin son 5 ayda oylarının yükseldiğini ifade eden Mahir Ünal, "Bu 6’lı masanın ortaya herhangi bir şey koyamamış olması, yine kendi içlerinde bir uyum yakalamamış olmaları ve vatandaşın, 'daha kendi ilişkilerini yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler?' algısına sahip olmaya başlaması karşı tarafta ciddi bir erime ortaya koymaya başladı ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ölçeğinde son 20 yılda ortaya koyduğu çözüm kapasitesi bugün artık küresel ölçekte işlemeye başladı." dedi.

AK Partili Mahir Ünal'dan anket çıkışı: AK Parti'nin oyları artıyor, CHP ise o seviyede takılıp kaldı!

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYARAK RAHAT ETTİRMEK"

Sözlerine devam eden Ünal, ilerleyen süreçte oylarında ciddi bir toparlanma beklediklerini ifade etti. Sosyal konut hamlesinin AK Parti'nin oylarını artıracağına dikkat çeken Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Yani tahıl krizinden esir askerlerin mübadelesine kadar bir çok konuda dünya artık Recep Tayyip Erdoğan’ın, çözümcü liderliğini takdir ediyor, tebrik ediyor. Türkiye’nin dış politikada ortaya koyduğu bu performans içeride de en çok ihtiyaç duyulan güven duygusunu pekiştiriyor. Ekonomi tamamen güven duygusuna dayalı bir parametreden de oluşuyor.

Önümüzdeki süreçte daha da hızla sahada oylarını artıran, en son toplu konut hamlesi aynı zamanda bir sosyal proje niteliği taşıyor. Aile Bakanlığımız üzerinden aile destek paketleri insanlarımızın yardımına koşuyor. Avrupa çok ciddi bir kışa hazırlanırken, hem gıda krizi hem enerji krizi konusunda zorluklarla yüzleşirken bizim önceliğimiz vatandaşımızı herhangi bir şekilde kimseye muhtaç etmeden, temel ihtiyaçlarını karşılayarak rahat ettirmek. Bununla ilgili de cumhurbaşkanımız hükümet çalışmalarını yürütüyor. Önümüzdeki süreçte de daha ciddi bir toparlanma bekliyoruz"

AK Partili Mahir Ünal'dan anket çıkışı: AK Parti'nin oyları artıyor, CHP ise o seviyede takılıp kaldı!

MİLLETVEKİLİ BELİRLEME SÜRECİ

AK Parti'nin milletvekili aday belirleme sürecinde hassas davrandığını ifade eden Ünal, "Bir kendi ilinde karşılığı olan itibarı olan ve Ankara’ya geldiğinde TBMM çalışmalarına katkı sunabilecek profilleri seçtik hep" diye konuştu.

"OY VERME DAVRAŞINI KABİNE GİRDİĞİNİZDE ORTAYA ÇIKAR"

Anketlerin üzerinden seçim sonuçlarının okunmasının sadece fikir vereceğini kaydeden Ünal, " Çünkü oy verme davranışı dediğimiz şey kabine girdiğinizde ortaya çıkar. Seçmenin anketlerde verdiği cevaplarla kabine girdiğinde ortaya koyduğu oy verme davranışı farklı davranışlardır. "dedi.

AK Partili Mahir Ünal'dan anket çıkışı: AK Parti'nin oyları artıyor, CHP ise o seviyede takılıp kaldı!

CHP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

AK Parti seçmeninin oy verme davranışını rasyonel tercih modeline göre belirlediğine dikkat çeken Ünal, "AK Parti’nin karnesine bakıyor, çözüm kapasitesine bakıyor, yaptıklarına bakıyor, rasyonel bir şekilde bir oy verme davranışı sergiliyor. CHP seçmenine baktığımızda; rasyonel tercih modeliyle oy verme davranışı göstermiyor. Bunu nereden biliyoruz? CHP’de, seçmenin oyu yüzde 24-25 bandında, ne olursa olsun karar değiştirmiyor olması kimlik temelli bir oy verme davranışı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte bu kış, rasyonel tercih modeline göre oy veren seçmenin kararlarında çok büyük bir etki oluşturacak" değerlendirmesinde bulundu.

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