AK Partili Mahir Ünal'dan Kabine değişikliği açıklaması: Cumhurbaşkanımız düzenlemeye gidecektir!

Son dakika haberi... Haftalardır gündemi meşgul eden Kabine değişikliği haberleri, büyük kongreye bir gün kala yeniden konuşulmaya başlandı. NTV'de konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a yöneltilen soru üzerine Ünal, "Cumhurbaşkanı Yeni bir düzenlemeye gidecektir" dedi.

NTV canlı yayınında gündeme ve AK Parti'nin yarın yapılacak büyük olağan kongresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kabinede yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan değişikliğe değindi.

Yarın yapılacak AK Parti kongresi hakkında konuşan Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

PARTİ YÖNETİMİNDE YENİ BİRİMLER

Kongre için HDP'ye davette bulunulmadığını belirten Ünal, AK Parti yönetiminde de yeni birimler oluşturulacağı bilgisini paylaştı.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."