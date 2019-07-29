AK Partili Meclis Üyesi Savcı Küçük'ün yeğenini sehit eden gri kategorideki terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum’da, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandı. AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı.

Teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

