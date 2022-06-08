AK Parti'li Mehmet Özhaseki'den milyonları rahatlatan asgari ücret açıklaması! "Müjdeler yakın biraz sabır"

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge kararı çözüme kavuşurken gözler asgari ücrete geleceği beklenen ara zamma çevrildi. Konuya ilişkin iddialar gündeme gelirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den beklenen açıklama geldi. Özhaseki "Müjdeler yakın biraz sabır" diyerek, çalışana umut dağıttı.

"MÜJDELER YAKIN BİRAZ SABIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge ile ilgili kritik meseleler çözüme kavuşurken, belirlenen kararlar yılbaşı itibariyle yürürlüğe girecek. Öte yandan asgari ücrete zam konusu gündeme gelirken Mehmet Özhaseki'den "Müjdeler yakın biraz sabır" mesajı geldi. Özhaseki'nin açıkalmasında "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu.

O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" ifadeleri yer aldı.

Yapılması planlanan zam ile birlikte asgari ücretin en az 5 bin lirayı aşması bekleniyor.