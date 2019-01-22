AK Partili Mersinli: "Çerçi, Manisa’da belediyecilik anlamında yüz akımız"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve yönetimini ağırladı.

AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve yönetim kurulu üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye eşi Dr. Melek Çerçi eşlik etti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen Belediye Başkanı Çerçi'nin kurucu belediye başkanı olarak başarılı projelere imza attığını kaydeden İl Başkanı Mersinli, bu başarının yeni dönemde de artarak devam edeceğine inancının tam olduğunu söyledi. Ziyarette konuşan Mersinli, "Belediye başkanımız partimizde il başkanlığı, iki dönem milletvekilliği ve kurucu belediye başkanlığı yaptı. Yunusemre'de göğsümüzü kabartan hizmetler Mehmet Çerçi'den geldi. Başkanımızın yeniden aday gösterilmesi ile Yunusemre'de cumhur ittifakı adayı olarak en yüksek oyu alarak seçimi kazanacak. 11 ilçede aday çıkarıyoruz. 6 ilçede ve büyükşehirde ittifak adayımızı destekleyeceğiz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa'da belediyecilik anlamında yüz akımız. Yaptıkları bundan sonra yapacaklarının da teminatı olacak. Adaylığı partimize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her kademesinde görev almanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Başkan Çerçi ise yeni dönemde güzel projeler hazırladıklarını belirtti. Belediye Başkanı Çerçi konuşmasında, "Yunusemre Belediyesi Kurucu Belediye Başkanlığı görevi olarak önemli görevler yaptık. Cumhurbaşkanımızın önemsediği gönül belediyeciliği hassasiyeti ile binlerce insanımıza ulaştık. Şu anda 22 kültür ve eğitim tesisimiz hizmete devam ediyor. Mart ayının sonuna kadar bu sayıyı 30'a çıkaracağız. Bu dönem hayata geçiremediğiniz projelere yenilerini ekleyerek önümüzdeki dönemde uygulayacağız. 31 Mart seçimlerinde teşkilatımız ve halkımız ile beraber Yunusemre'den çok büyük bir oy ile inşallah seçimi kazanacağız. Halkımız takdir ederse hizmetlere devam edeceğiz. Cumhur ittifakı bu noktada çok önemli. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA