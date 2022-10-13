AK Partili Metin Külünk: Vatandaş elindeki Dolar'ı çıkarırsa, Dolar 7-8 liraya düşer

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Kadir Kaplan'ın moderatörlüğünde yayınlanan Polemik Masası programına konuk oldu. Burada Türkiye'de dövizin durumu masaya yatırıldı.

AK Partili Metin Külünk, Türkiye'de dolarizasyon problemi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki dolarizasyon probleminin 1947'li yıllardan beri var olduğunu belirten Külünk, Dolar'ın nasıl düşeceğine de değinerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dolarizasyon problemi bugünün meselesi değil. 1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Türkiye'de eğer vatandaş, mevduat, tasarruf aracı olarak kullandığı Dolar'ı elinden çıkarırsa net rakam vereyim. Türkiye'de Dolar 7-8 liraya düşer. Vatandaşımız 1947'li yıllardan bu yana, dünyanın bir problemi var. Dolar bir tasarruf aracı. Sadece bizde değil. "