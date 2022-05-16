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  3. Ak Partili milletvekili Rumeysa Kadak sosyal medya hesabından paylaştı! İBB eleştiren fotoğrafı kaldırdı

Ak Partili milletvekili Rumeysa Kadak sosyal medya hesabından paylaştı! İBB eleştiren fotoğrafı kaldırdı

Ak Parti milletvekili Rumeysa Kadak'ın sosyal medyada paylaştığı, Müze Gazhane'de bulunan resim gelen eleştiriler sonrası İBB tarafından kaldırıldı.

Ak Partili milletvekili Rumeysa Kadak sosyal medya hesabından paylaştı! İBB eleştiren fotoğrafı kaldırdı

İstanbul Kadıköy'de Müze Gazhane'de bulunan ve eleştirilere sebep olan resim İBB ekipleri tarafından kaldırıldı. Resim vatandaşlar tarafından da yoğun eleştirilerle karşılandı.  Söz konusu resimle ilgili Ak Parti İstanbul milletvekili Rumeysa Kadak, twitter hesabından "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…" şeklinde paylaşım yaptı.

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Fotoğrafın İBB ekipleri tarafından kaldırılmasının ardından, kimi vatandaş Rumeysa Kadak'a destek olurken, kimileri de ülkedeki sığınmacılar üzerinden Kadak'ı eleştirdi ve "sansürcü akp, Çocuk parklarının çevresinde pusuya yatan istilacılar hakkında ne düşünüyorsun vekil?" şeklinde yorumlarda bulundular.

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Sosyal medya fenomeni Jahrein'de Kadak'ı "Dünyanın en işlevsiz, en işe yaramayan m.vekili  RumeysaKadak'a açık çağırımdır:
Eğer çocuklar bu kadar umurundaysa, parklarda, oyun alanlarında, hatta evlerinde çocukları çekip tiktoka atan, azgınlıktan sakallarını ovuşturan Pakistanlılarla ilgileneceksin! Twit bile atamazsın!" şeklinde yazarak eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözüm ona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım." dedi.

 

 

 

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