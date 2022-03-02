AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'den muhalefete Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tepkisi: Son sözü doğrudan millet mi söyleyecek?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi "Yarının Türkiyesi için " sloganıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını 28 Şubat Pazartesi günü Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı. Törende partilerin genel başkan yardımcıları mutabakat metninde kendileri için belirlenen kısımları okuduktan sonra genel başkanlar mutabakat metnini imzaladı.

"MİLLETİMİZ, ELİNDEKİ YETKİNİN ALINMASINA RIZA GÖSTERMEZ"

Söz konusu çalışmanın 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat İttifakına tek bir soru sordum: Cumhurbaşkanını kim seçecek? Millet mi Meclis mi? Önerdikleri sistemin açmazı, çıkmazı, çelişkisi ve altının bomboş olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğu için tek başına veya topluca cevap veremediler, veremezler. Zira son sözü doğrudan millet mi söyleyecek? Yoksa vesayet odaklarının rol alabileceği eski sisteme geri mi dönülecek? Gerçek şu ki milletimiz, elindeki yetkinin alınmasına rıza göstermez. Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi durumunda da parlamenter sistem yürümez. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, evet, tek tek veya 6+1 topluca fark etmez, kamuoyu net cevabınızı bekliyor."

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