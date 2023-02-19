AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: TBMM çalışmalarına ara verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, milletvekillerinin çoğunluğunun deprem bölgesinde olduğunu belirtti.

TARİH BELLİ OLDU

Elitaş, siyasi partilerin mutabakatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara vermesine karar verildiğini duyurdu.

Elitaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş Olsun Türkiyem."

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