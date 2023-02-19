AK Partili Mustafa Elitaş duyurdu: TBMM çalışmalarına ara verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, milletvekillerinin çoğunluğunun deprem bölgesinde olduğunu belirtti.
TARİH BELLİ OLDU
Elitaş, siyasi partilerin mutabakatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara vermesine karar verildiğini duyurdu.
Elitaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş Olsun Türkiyem."
??????????????MİLLETVEKİLLERİMİZİN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUNUN DEPREM BÖLGESİNDE OLMASI SEBEBİYLE SİYASİ PARTİLERİMİZİN MUTABAKATI İLE TBMM ÇALIŞMALARINA 28 şubat 2023 TARİHİNE KADAR ARA VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR. GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM. ??????????????— ??Mustafa Elitaş?? (@mustafaelitas) February 19, 2023