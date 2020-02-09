AK Parti’li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2)

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİLER

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de hastaneye gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da Serik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası Antalya'ya sevk edildiği belirtildi.

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Kaynak: DHA