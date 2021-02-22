AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması!

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, sabah yaptığı açıklamanın ardından faaliyete geçerek, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Konu hakkında AA muhabirine verdiği demeçte açıklamada bulunan Zengin "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mert Yaşar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mert Yaşar ne demek istedi, ne demiş?

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma

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