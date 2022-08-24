AK Partili Şamil Tayyar sokak röportajlarına dikkat çekti! "TV tartışmalarından daha çok yankı uyandırıyor, hafife alınmasın"

Türkiye'de gündem olan birçok konu sokak röportajlarında vatandaşlara soruluyor. Özellikle halkın arasına karışarak vatandaşlara mikrofon uzatan sokak röportajcılarının sayısı günden güne artarken AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan bu durum hakkında çarpıcı bir yorum geldi.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak röportajlarının TV tartışmalarından daha çok yankı uyardığına dikkat çekti.

"SİYASİ PROPAGANDA SİLAHLARINA DÖNÜŞTÜ"

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dijital yenilikler, sokaklardaki konvansiyonel araçlarla birleşince, yeni tür propaganda modeli doğdu.

Operasyonel sokak röportajları, siyasi propaganda silahlarına dönüştü.

TV tartışmalarından daha çok yankı uyandırıyor.

Uyarmış olayım, hafife alınmasın."