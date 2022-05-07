AK Partili Şamil Tayyar'dan İmamoğlu'na olay sözler: Tik Tok dünyasında Sarıgül’e rakip olma ihtimali, cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalinden daha yüksek

Ramazan Bayramı'nda Rize'ye oradan da Trabzon'a geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, programını takip eden gazetecileri otobüsünde ağırlamış ve bu isimlerle fotoğraf çektirmişti. Nagehan Alçı'nın fotoğraf karesi içinde yer alması çok konuşulmuştu.

İMAMOĞLU: VIZ GELİR, TIRIS GİDER

Bunun üzerine açıklama yapan Ekrem İmamoğlu," Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen, ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir, tırıs gider. Hiç umurumda değil." ifadelerini kullandı.

ŞAMİL TAYYAR: İMAMOĞLU'NUN TOPARLAMASI ARTIK ÇOK ZOR

Söz konusu açıklama sonrası Twitter'da takipçi sayısı azalmaya başlayan Ekrem İmamoğlu, CHP'lilerin de aralarında olduğu herkes tarafından eleştirildi.

İmamoğlu'nun yaşadığı durumu değerlendiren AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Kibre yenik düşen İmamoğlu’nun toparlaması artık çok zor. Tik Tok dünyasında Sarıgül’e rakip olma ihtimali, Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalinden daha yüksek." dedi.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN BALOJN İÇİŞLERİ ÖNÜNDE PATLADI"

Ümit Özdağ hakkında da yorum yapan Tayyar," Ümit Özdağ’ın mülteci karşıtlığı havasıyla şişirdiği balon da İçişleri önünde patladı. Haftanın kısa özeti." diye yazdı.

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