AK Parti’li Sarıeroğlu bu yıl da Adana cezeryesi ikram etti

AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler Ramazan Bayramlaşması geleneğini sürdürdü. Ziyarete ilk gelen parti ana muhalefet partisi CHP oldu. Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 23 Haziran İstanbul seçimleri için vatandaşlara oy vermeye gelmeleri çağrısında bulundu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'de siyasi partiler ve parti mensupları bayramlaşma programı düzenledi. AK Parti'yi ziyaret eden ilk siyasi parti CHP oldu. AK Parti heyeti ve CHP heyeti arasında yapılan bayramlaşmada AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP heyetine Adana'dan getirildiği cezeryeden ikram etti. CHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Eda Yüksel yer aldı.

CHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MHP MKYK Üyesi Muhammet Koçak'ın oluşturduğu MHP heyeti ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ziyarette, "Sevginin dostluğun kardeşliğin egemen olacağı günler Türkiye'nin ihtiyacıdır. 82 milyonun adalete ve sevgi diline ihtiyaç var. Bizim sevdamız ve umudumuz Türkiye. Bayramda Türkiye'nin dünyaya örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Her şeyin çocuklarımız için çok güzel olacağı günler diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, "Dostluğun kardeşliğin ve hoşgörünün olduğu Ramazan ayını bitirdik. Ramazan Bayramı'na kavuştuk. İnşallah huzur içerisinde sağlık, sıhhat ve afiyetle tekrarına ulaşırız. Bu vatanı bizlere emanet eden ecdadımızı rahmet ile anmak istiyorum. İstanbul'dan tüm Anadolu'ya vatandaşlarımızı gittiğini biliyoruz. 23 Haziran'da gidenlerin oy kullanmaları için İstanbul'a geri dönmelerini diliyoruz ve bunu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA