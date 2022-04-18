AK Partili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında rezil etti! Öğrenciye yok, kendisine var: "Kendi oturacağı köşke 20 milyon TL harcamış"

AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen Açık ve Net programına konuk oldu. Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda İBB'nin ulaşıma yaptığı yüzde 40 zammın öğrencilerden muaf tutulması da konuşuldu.

Devletin artan ekonomik maliyetlere karşın elektrik ve doğalgaz da yaptığı sübvansiyonlara dikkat çeken AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, öğrencilerin toplu ulaşıma gelen yüzde 40 oranındaki zamdan muaf tutulması konusunda verdikleri teklif için şunları söyledi:

" Devlet, doğalgazı yüzde 75, elektriği yüzde 50 sübvanse ediyor. Biz devlet, kamu seferberlik ilan edip toplumsal refaha katkı sunmak bizim görevimiz. Bunu fırsata, zamma dönüştürüp vatandaşına yük bindirmek değil, bu yükü almaktır. Biz de dedik ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ' Yüzde 40 zammı öğrencilerde uygulama' . Bunu öğrencilere uygulama derken 'Bunu İETT karşılasın' demedik. Bunu İETT'ye biz ödeyelim dedik. Bunu belediye bütçesinden sübvanse edelim, dedik. Bunun sübvanse edilmesi 460 milyon." dedi.

"YILLIK MALİYETİ 463 MİLYON, İBB İÇİN NEDİR Kİ?"

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaları anımsatan Mehmet Tevfik Göksu," Diyor ki, 'Bütçemizin yüzde 25'ine tekabül ediyor', el insaf. Yıllık maliyeti 463 milyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için nedir ki?" ifadelerini kullandı.

"KÖŞKE 20 MİLYON TL HARCAMIŞ"

"Toplumdaki yalanları karşılık bulmuyor" diyen Tevfik Göksu, " Yüzde 25'ine tekabül ediyor. İstanbullu öğrencilere şunu soralım. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumeli Hisarı'nda kendi oturacağı köşke 20 milyon TL harcamış. Bundan tasarruf etsin. Ben bu rakama inanmıyorum, bunun en az 10 katı. " diye konuştu.

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