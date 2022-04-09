AK Partili Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" diyerek duyurdu: Öğrenci kartlarına gelen zammın iptali için İBB Meclisine teklif sunulacak

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler bugün sizlere bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabii bu yüzde 40 zam sizi okula, kütüphaneye giderken okuldan tekrar evinize dönerken biliyorum sizin için birtakım zorluklar ortaya çıkartacak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki Cumhur İttifakı olarak Pazartesi günü İBB Meclisine bir teklif sunalım. Ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun, bu yüzde 40'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin öğrencilerimiz de kazansın. İETT'de kazansın istedik. Pazartesi günü meclise sunuyoruz. "

İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde… pic.twitter.com/GZdSqDRgw0 — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) April 9, 2022

TAM BİLET 7,67 TL'YE YÜKSELDİ

İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 40 oranındaki zammın ardından tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

MARMARAY ÜCRETİ 17 TL'YE YAKLAŞTI

Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.

Düzenlemeyle 1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e, 8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e, 15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a, 22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e, 29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e, 36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

Bir geç bilet ücreti 23 liradan 32 liraya, 2 geç bilet 35 liradan 49 liraya, 3 geç bileti de 67 liradan 94 liraya çıktı.

METROBÜS EL YAKIYOR

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile 1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye, 2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e, 3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye, 4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye, 10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e, 22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e, 28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e, 34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.

ŞEHİR HATLARININ ZAMLI TARİFESİ

Zam tarifesine göre Şehir Hatları Üsküdar-Eminönü tam bilet 5,71'den 7,99'a, Ortaköy-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Ortaköy-Kadıköy 6,26'dan 8,76'ya, Üsküdar-Kadıköy 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Eminönü 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Karaköy 6,26'dan 8,76'ya, Beşiktaş-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kabataş (Beşiktaş)-Üsküdar 5,48'den 7,67'ye, Kadıköy-Beşiktaş 6,26'dan 8,76'ya, Kadıköy-Kabataş 6,26'dan 8,76'ya, Beykoz-Yeniköy 5,48'den 7,67'ye, Karaköy-Bostancı 8,61'den 12,05'e, Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan 5,48'den 7,67'ye, Beykoz-Sarıyer 5,71'den 7,99 liraya çıktı. Bütün hatlarda öğrenci ücreti 2,67'den 3,74'e arttı.

Adalar tarife ücreti ise 15,64'ten 21,90 liraya, öğrenci 7,82'den 10,95 liraya yükseldi.