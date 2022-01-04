AK Partili Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: T3 Vakfı ile yollarını kesti, PKK ile iltisaklılığı bilinen DİAYDER'i tercih etti

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber'de Erkan Tan'ın sunumuyla ekranlara gelen Sabah Ajansı programına konuk oldu. Mehmet Tevfik Göksu, İBB'deki terör örgütleriyle iltisaklı olan kişilerin işe alınması ve belediyenin borcu hakkında konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İRADE BEYANI VAR"

Erkan Tan'ın DİAYDER soruşturması kapsamında tutuklanan İBB çalışanlarına ilişkin olarak, "Çalışanınız hakkında bir tutuklama hadisesi doğuyor. Ne yapmışlar?" sorusuna yanıt veren Mehmet Tevfik Göksu, Büyükşehir Belediyesinin bu konuda bir şey yapmadığını dile getirerek şunları söyledi:

" Hiçbir şey. Bugüne kadar bildiğimiz bir şey yok. Büyükşehir Belediyesinde bir irade beyanı var. Büyükşehir Belediye Başkanı ilk çıktı ne dedi? Bundan sonra büyükşehir belediyesinde vakıflarla, derneklerle beraber işimiz yok. Bunu derken Türkiye'de şuanda herkesin göz bebeği haline gelmiş, Türkiye'yi anlamlı bir noktaya getirmiş SİHA'ları ve İHA'ları üreten, Türkiye'nin 21.yüzyıla damga vurmasını sağlayacak gençlerin yetiştirildiği T3 Vakfı ile yollarını kesti, kapattı. Büyükşehir Belediyesi bir irade ortaya koyarak PKK ile iltisaklılığı herkes tarafından bilinen DİAYDER denilen bir derneği tercih etti. Bu bir irade beyanı değil midir? Burada çok net bir irade beyanı var. DİAYDER ile ilgili iddianame içinde neyi görüyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi'nde bir daire başkanını görüyorsunuz. İstanbul bir CHP'li milletvekilini görüyoruz."

"SAĞA SOLA SATAŞMAYA, FARKLI ALGILARLA FARKLI KAVRAMLAR ÜZERİNDE TUTUŞMAYA BAŞLADILAR"

Terör örgütüyle iltisaklı kişilerin belediyede işe alınmasının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin paniklediğini dile getiren Mehmet Tevfik Göksu," Bir panikleme ile ne söyleyeceğinin farkına varmadan sağa sola sataşmaya, farklı algılarla farklı kavramlar üzerinde tutuşmaya başladılar. İstanbullular size soruyorum: Hangi İstanbullu evinde su sayacını okumaya gelen birisinin PKK terör örgütü ile iltisaklı birisi olmasını ister. Hangi İstanbullu evindeki doğal gaz sayacını okumaya gelen birisinin Çağlayan Adliyesi'nde girip savcımızı şehit eden DHKP-C ile iltisaklı birisi olmasını ister. Hangi İstanbullu İSPARK otoparkına gidip aracını bırakırken aracının anahtarını PKK, DHKP-C ile iltisaklı birisine vermek ister. Bunun ortaya çıkması Büyükşehir Belediyesini panikletti." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Göksu şunları söyledi:

"Hangi İstanbullu Büyükşehir Belediye başkanının, İstanbul'u yöneten bir kişinin Türkiye'nin geleceğini kast etmiş, binlerce polisimizi, askerimizi şehit etmiş, Türkiye'nin gelişmemesi için dünyadaki bütün küresel emperyalistlerin bu ülkede taşeronluğunu yapmış PKK örgütü ile iltisaklı birilerinin İstanbullu Büyükşehir Belediye Başkanlığına çalışan olarak almasını hangi bu ülkenin çocuğu isteyebilir. "