AK Parti'li Turan: "Biga büyürse Çanakkale büyür, Türkiye büyür"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Biga ilçesinde önümüzdeki 4 yıl içinde turizm alanında atılacak adımlar için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) katkılarıyla yapılan İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknoloji Atölyesi'nin açılışında konuşan Turan, hayata geçirdikleri çalışmalarla vatandaşlara dokunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Biga'da gün boyunca çeşitli temaslarda bulunduğunu anlatan Turan, "Esnaf odaları ile toplantı yaptık. Ardından bir iş yerinin açılışını yaptık. Onun ardından, teşkilatımız ve muhtarlarımızla buluştuk." dedi.

Turan, ilçeye verilen önem ve desteklere değinerek, "Biga, binlerce yıldan beri bu topraklarda var olan özel bir ilçedir. Biga, Cumhuriyet'in kuruluşunda özel kahramanlar çıkarmış, Mehmet Çavuş'un memleketidir. Osmanlı sancaktarları için özel bir ilçedir. Biga, sanayide ve tarımda adından söz ettiren, haklı olarak öne çıkan bir ilçe. Biga'da büyük potansiyeli olmasına rağmen turizmde, tarım ve sanayi kadar öne çıkamadı. Önümüzdeki 4 yıl içinde turizm alanında yapılabilecekler, atılacak adımlar için çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Meslek liselerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bu okulun temelini 2014'te birlikte attık ve 2015'te açılışını yaptık. Bugün de GMKA desteğiyle öğrenciler için katma değer üretecek bir projenin açılışını yapıyoruz. GESTAŞ da bu projede okula destek olarak, farklı alanlardaki iddiasını ortaya koymasına yardımcı oldu. Biga, bizim için çok farklı bir ilçe. Çanakkale'nin parlayan yıldızı ve turizm, hayvancılık, tarımda büyüyen bölgesi. Biga büyürse Çanakkale de büyür. Biga büyürse Türkiye büyür."





Kaynak: AA