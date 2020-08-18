AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğu'na tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor." ifadesini kullandı.

ALTUN: MUHALEFET HALA NET BİR CEVAP VERMEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından ''Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz? paylaşımında bulundu.

ÜNAL: SİZ NEDEN SUSTUNUZ?

Mahir Ünal da, Altun'un paylaşımını alıntı yaparak "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" diye konuştu.