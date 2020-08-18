Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için servet harcadı!AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğu'na tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?Musa Orhan'ın tecavüz ettiği İ.E yaşam mücadelesini kaybettiUzmanlar tatilcileri uyarıyor: Zehirli deniz kestanelerine dikkat! Önce Kaş, sonra Mersin'de görüldüYemeksepeti çocuk istismarını ortaya çıkaran BanaBi çalışanlarını işten çıkardı!Musa Orhan Kimdir? Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı mı?Fenerbahçe, Sosa ile anlaştı!Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? Öğretmen seminerleri nasıl olacak?Bakan Altun'dan muhalefete Joe Biden cevabıFatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile anlaştı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğu'na tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?

AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğu'na tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine, ''Biden Ocak'ta 'Erdoğan’ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz? '' sorusunu yöneltti.

AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğu'na tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,  "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor." ifadesini kullandı.

ALTUN: MUHALEFET HALA NET BİR CEVAP VERMEDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından ''Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz? paylaşımında bulundu.

AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğu'na tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?

ÜNAL: SİZ NEDEN SUSTUNUZ?

Mahir Ünal da, Altun'un paylaşımını alıntı yaparak "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" diye konuştu.

AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğu'na tepki: 7 ay boyunca neden sustunuz?

 

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT