İsrail ve Lübnan'dan Doğu Akdeniz görüşmesiZiraat Türkiye Kupasında elemeler tek maç üzerinden oynanacakÇin'de 5 bin hayvan aç bırakılarak telef edildiYoğun bakımdan çıkan kadın annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi!Mısır'da Sisi karşıtı gösterilere çağrı artıyorBingöl Valisi Ekinci: Gidişat iki hafta öncesine göre daha iyiTrafikte maskeye uyarı, kemere cezaİstanbulspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Malatya’da, otobüste ayakta yolcu kavgasıKremlin’den Navalny'e sert tepki: Küstahça, asılsız, kabul edilemez!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. AK Parti'li Ünal'dan sosyal medya açıklaması: Koruduğumuz haklar hepimizin!

AK Parti'li Ünal'dan sosyal medya açıklaması: Koruduğumuz haklar hepimizin!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 55 milyon sosyal medya kullanıcısının sosyal ağlarda temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için düzenlenen sosyal medya yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti'li Ünal'dan sosyal medya açıklaması: Koruduğumuz haklar hepimizin!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemenin bugün yürürlüğe girdiğini belirterek, "Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasa ile hukuki ve mali muhataplık oluşacak." ifadesini kullandı.

"BU MESELE SİYASİ DEĞİL MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Ünal, Twitter hesabından kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"55 milyon sosyal medya kullanıcısı vatandaşımızın sosyal ağlarda temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için düzenlenen 'sosyal medya yasası' bugün yürürlüğe girdi. Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasayla hukuki ve mali muhataplık oluşacak."

Düzenlemeyle sosyal medyada oluşan dezenformasyonun engelleneceğini, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin güvence altına alınacağını belirten Ünal, "Bu mesele siyasi değil tamamen milli güvenlik ve milli egemenlik meselesidir. Unutmayalım, koruduğumuz haklar hepimizin hakları." değerlendirmesinde bulundu.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT