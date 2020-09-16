AK Partili vekil açıkladı! Ağrı'da yoğun bakım yatağı sayısı artırıldı

Türkiye'de birçok ilimizde koronavirüs vaka, ağır hasta sayısı ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Salgındaki can kaybını önlemek için de ek tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs hastaları için 10 adet ek yoğun bakım yatağı sayısı artırıldı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi,"Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Yoğun Bakım Yatak sayımıza koronavirüs hastaları için Ek 10 adet daha yoğun bakım yatağı ekleyerek, koronavirüslü hastalarımız için Yoğun Bakım Yatak sayımızı 33’e çıkardık.Lütfen tedbirlere eksiksiz uyalım..." ifadelerini kullandı.

Çeçen, paylaşımında yoğun bakım yataklarının görsellerine de yer verdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Yoğun Bakım Yatak sayımıza koronavirüs hastaları için Ek 10 adet daha yoğun bakım yatağı ekleyerek, koronavirüslü hastalarımız için Yoğun Bakım Yatak sayımızı 33’e çıkardık.

Lütfen tedbirlere eksiksiz uyalım... pic.twitter.com/9XTvOeHPut — Ekrem ÇELEBİ ?? (@ekremcelebi4) September 15, 2020

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.