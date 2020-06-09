AK Partili Arınç, Erdoğan'ın Babacan'a teklif ettiği görevi açıkladı

Youtube kanalı olan Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arınç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partileşme süreci öncesinde, Babacan'a başdanışmanlık teklifinde bulunduğunu dile getirdi

Arınç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Ali Babacan'a devam etmesi yolunda telkinlerde bulundu. Kendisine beraber devam edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla başdanışmanlık konuşuldu. Partide kalması ve hizmet etmesi kendisine teklif edildi. Fakat Babacan farklı bir karar aldı. Bu kararına saygı duyup bundan sonrasını göreceğiz"