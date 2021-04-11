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  3. AK Partili vekil Yücel Menekşe ile danışmanı trafik kazası geçirdi!

AK Partili vekil Yücel Menekşe ile danışmanı trafik kazası geçirdi!

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve danışmanı Yasin Ödünçalmaz, Niğde-Adana Otoyolu Pozantı mevkiinde trafik kazası geçirdi.

AK Partili vekil Yücel Menekşe ile danışmanı trafik kazası geçirdi!

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin danışmanı Yasin Ödünçalmaz'ın kullandığı araç, seyir halinde iken bölgedeki yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Ödünçalmaz ve milletvekili Menekşe'nin yara almadan kurtulduğu araçta maddi hasar meydana geldi. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan Menekşe ile Ödünçalmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Partili vekil Yücel Menekşe ile danışmanı trafik kazası geçirdi!

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