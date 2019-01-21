AK Partili vekillerden Başkan Çelik’e tebrik ziyareti

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan, yeniden adaylığı açıklanan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, AK Partili vekiller Başkan Çelik'e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, Şehzadeler Belediyesinin yeni kurulan bir ilçe olmasına rağmen devrim niteliğinde hizmetler yaptığını vurguladılar. Ziyarette konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Şehzadeler ilçemizin kurucu belediye başkanı olan Ömer Faruk Çelik başkanımız yaptığı hizmetler ve çalışmalardan dolayı, vatandaşlarla yapılan yüz yüze görüşmelerde halkın büyük sevgisini kazandığını hem genel merkezimiz hem de bizler görmüş olduk. Yapılan saha çalışmaları neticesinde hazırlanan raporlar sonucunda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile Ömer Faruk Çelik başkanımız aday gösterilmiştir. Bu vesile ile kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik bir bayrak misali en ön safta sahaya inecektir. Bizler de milletvekilileri ve teşkilatlar olarak sahada olacağız. Belediye başkanımızın burada devrim niteliğinde başlatmış olduğu hizmetlerin devamı noktasında, Manisalı hemşehrilerimizin oyuna talip olmak adına çok sıkı bir şekilde çalışacağız. Önümüzdeki süreçte Cumhur İttifakı olarak, 11 ilçe belediyesi AK Parti'de diğer ilçeler ise Büyükşehir ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisinde olacak. Bizler Büyükşehir ve tüm ilçelerde bu ittifakın kazanması için büyük bir çaba göstereceğiz ve zillet ittifakı diye ifade ettiğimiz bu karşı ittifakına da inşallah hiçbir belediyeyi teslim etmeyeceğiz" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yeniden belediye başkan adayı olarak gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise "Tanıdığımız ve bildiğimiz bir kişi olan Ömer Faruk Çelik kardeşimizin yeniden aday gösterilmesi bizleri son derece memnun etti. Adayların açıklanmasının ardından bizimde gözlemlediğimiz kadarı ile Ömer Faruk Çelik başkanımızın yeniden aday gösterilmesi hem teşkilatımızı, hem de vatandaşlarımızı mutlu etmiş durumda. Bugüne kadar Şehzadeler ilçesine vermiş olduğu tüm hizmetleri bundan sonra da inşallah daha da ileriye taşıyacak. Manisa'da Cumhur İttifakının başarılı olması için hep birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Şehzadeler Belediyemiz yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen başkanımız büyük başarılara imza attı. Bundan sonra da hizmet etme noktasında daha hızlı ve daha verimli, hizmetler üreteceğine inanıyorum" diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yeni kurulan bir ilçe olmasına rağmen Şehzadeler'de güzel hizmetlere imza attığını belirten AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da "Belediye başkanımız 5 yıldan bu yana yeni kurulan bir ilçe olmasına rağmen, bütün imkanları ve gücü ile Şehzadeler'de güzel hizmetlere imza atmış olan bir kardeşimiz. Vatandaşlarımız da bu çalışmaların karşılığını genel merkezimizin yaptırmış olduğu anketlerde göstermiştir. AK Parti olarak aday çıkardığımız 11 ilçemizin 8 tanesinden aynı isimlerle yola devam kararı alındı. 2 ilçede 3 dönem kuralı nedeni ile yeni adaylar gösterildi. Bir ilçe de de ilçe başkanımız aday gösterildi. İnşallah yeril seçimlerde büyükşehir ve 17 ilçemizde Cumhur İttifakı olarak başarıya ulaşacağız. Bizler de milletvekilleri olarak seçim süresince tüm adaylarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan her vatandaşa eşit şekilde hizmet ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bizleri bu göreve yeniden layık gören değerli Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı birlikteliğini tesis eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Bu birliktelik son derece önemli bir birlikteliktir. Aday belirleme süreçlerinde sahada ciddi çalışmalar yapıldı. Anketler yapıldı. Yapılan anketler neticesinde şahsımıza karşı farklı görüşlere sahip olan vatandaşlarımız ile birlikte teveccüh ve ilgisini olduğu tespit edildi ki bunun üzerine de bu görev yeniden şahsımıza tevdi edilmiş oldu. Ben 5 yıldır kendilerine hizmet etmekten büyük onur duyduğum Şehzadeler halkına şahsıma göstermiş oldukları teveccüh ve ilgi içi çok teşekkür ediyorum. Rabbim bundan sonra ki süreçte de bizleri halkımıza karşı mahcup etmesin. Daha güzel hizmetleri en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın Şehzadeler'de yaşayan 170 bin vatandaşımızı ilçemizin birincisi sınıf vatandaşı olarak kabul ederek herkese adaletle ve eşit bir şekilde hizmet götürdük. Herkesi kucakladık. İnşallah bundan sonra da herkesi büyük bir aile olarak kabul ederek aynı sevgi ve gönül bağı ile hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA