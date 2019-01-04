AK Parti’li Yaviç’in acı günü

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç'in öğretmen olan 3 çocuk babası kardeşi hayatını kaybetti.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda görev yapan 44 yaşındaki öğretmen Lokman Seyyithasanoğlu (Yaviç), tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç'in kardeşi olan ve kanserden hayatını kaybeden Seyyithasanoğlu, Garipler Mezarlığında defnedildi.

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun da katıldığı cenazenin ardından kadınlar için Tunahan Sitesi, erkekler için de Akköprü yolu üzerindeki Hacı Abdulkadir Camiinde taziyeler kabul edilmeye başlandı.

Kaynak: İHA