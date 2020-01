AK Partili Yavuz; “Muhtarlar demokrasimizin yapı taşlarıdır”

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Aydın'ın farklı ilçelerinde organize edilen toplantılarda muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Didim ilçe teşkilatı ev sahipliğinde Didim mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen AK Partili Yavuz, bu kez Söke Ziraat Odası Toplantı salonunda Söke'nin muhtarlarını dinleyerek talepleri not aldı.

Cuma günü yapılan toplantıya DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ve Şube Müdürleriyle birlikte katılan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, bir gün sonra ise yine Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya bu kez Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem, Dilek Yarımadası Milli Park Şube Müdürü Koray Aşık'ın yanı sıra şube müdürleri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Muhtarların demokrasinin yapı taşı olduğunu, bundan dolayı her fırsatta muhtarlar ile bir araya gelerek onların taleplerini aldığını belirten AK Partili Yavuz, "Belirli dönemlerde değerli muhtarlarımız ile bir araya gelerek onları dinlemeye, mahallelerimize ait sorunları ve çözümleri için gerekli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün Didim'de muhtarlarımız ile buluştuk. Dün ve bugün de, Söke Ziraat Odasında mahalle muhtarlarımızı misafir ettik. İki gündür düzenlemiş olduğumuz bu istişare toplantılarımızda, DSİ Böle Müdürümüz, Tarım ve Orman İl Müdürümüz, Dilek Yarımadası Milli Park Şube Müdürümüz ve şube müdürlerimiz ile birlikte bu sefer Söke'mizin 49 mahalle muhtarımızı misafir ederek, onarlı dinleyerek mahallelerimizin çözümü konusunda ihtiyaç olan konular üzerine bilgi alışverişinde bulunduk. Bu organize ettiğimiz toplantılarımızda bizim tek amacımız var oda muhtarlarımızdan gelen talepleri o an hemen ilgili kurum yetkililerimiz ile paylaşarak çözümünü sağlamak, önceden sunulan taleplerin çözümü konusunda ise hangi aşamada olduğumuzu ve çözüm süreci konusunda bilgi paylaşımlarında bulunarak muhtarlarımızın bu bilgileri değerli hemşehrilerimizle paylaşmalarını sağlamak. Kısaca belirtmek gerekirse gerek muhtarlarımızın gerekse muhtarlar aracılığıyla pek çok vatandaşımızın sıkıntısına çözüm bulmak. Bundan dolayı, muhtarlarımız ile buluşmaya, bu toplantılarımızı dönemsel olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

"Burunköy Muhtarı, milletvekilini ve onun davetini hiçe sayan biridir"

DSİ Bölge Müdürü ve Şube Müdürleriyle birlikte dün Söke Ziraat Odası toplantı salonunda muhtarlar ile bir araya gelen Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, muhtara hakaret ettiği yönünde hakkında çıkan haberler konusuna da değindi. Bu gibi toplantılara her zaman Söke Burunköy Mahalle Muhtarı Muharrem Kaçar'ın davet edildiğini ama kendisinin bilinçli olarak hiçbir toplantıya katılmadığını belirten Yavuz, " Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem hanımın mahallesine hizmet vermeyi durdurmasından korktuğu için farklı farklı bahanelerle bizim davetimize katılmıyor. Hiç şüphesiz, muhtarlarımız demokrasimizin ilk temel taşlarını oluşturmaktadır. Bizler gibi 7/24 esasıyla çalışan, vatandaşa en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan, çözüm bulan ve yol gösteren bir makamı temsil etmektedirler. Başkan Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti olarak bizim muhtarlarımıza vermiş olduğumuz önemin ne derece olduğunu en iyi yine muhtarlarımızca bilinmektedir. Bakınız, Başkan Erdoğan'da dönem dönem yurdumuz genelinden muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde misafir ediyor. Onları dinliyor. Söz konusu muhtarlarımız olduğunda onlara vermiş olduğu önemden her daim söz ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde bizim parti olarak duruşumuz ve hedeflerimiz belli. Bizler milletimize hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında da vekilliğini yapmış olduğumuz şehrimizin farklı ilçelerinde değerli muhtarlarımız ile bir araya gelerek onları dinliyor, taleplerini alıyor ve çözümü için çalışmalarımızı o yönde sürdürüyoruz. Bu çerçeve de Söke'mizin diğer muhtarları gibi Burunköy Mahalle muhtarı Muharrem Kaçar'ı da bu gibi toplantılarımıza her zaman davet ediyoruz. Ama bakıyoruz da muhtarımız bizim hiçbir davetimize katılmıyor. Ya kendisi gelmiyor, ya da azalarından birini gönderiyor. Ziraat Odasında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımızda, DSİ bölge müdürümüz Mehmet Akif Balta ve şube müdürlerimiz vardı. Bu toplantının amacı DSİ'yi ilgilendiren mahalle sorunlarını değerlendirmek ve çözüm üretmekti. Ama baktık ki, Burunköy mahalle muhtarı yine davetimize gelmemiş, yerine vekil atamış. Ve vekil atadığı kişiye de, ben gitmiyorum benim yerime sen git benim adıma konuş demiş. Şimdi bakın, karşımızda vekilini ve onun davetini bir kez daha hiçe sayan bir muhtar profili var. Biz kendisini önemseyip her toplantıya davet etmişiz, gerek kendisinin gerekse mahalleye ait herhangi bir sorun var ise konuşalım çözümü için çalışalım demişiz, ama ne yazık ki kendisi her defasında bizden uzak durmaya gayret göstermiş. Şimdi bu tutum bir terbiyesizlik örneği değil midir? O muhtarın bizden uzak durmasının sebebinin ne olduğuna yine ben açıklık getireyim. Kendisi Aydın Büyükşehir Belediyesinin mahallesine hizmet vermeyi durdurmasından korktuğu için bizim toplantılarımıza katılmayarak aynı karede yer almak istemiyor. Oysa ben iktidar partisinin bir milletvekili olarak hangi partili olduğuna bakmaksızın tüm mahallelerimiz ile birlikte şehrimize ne kazandırabiliriz derdindeyim. Başkan Erdoğan liderliğinde bizim gayemiz milletimizle gönül köprülerimizin tahsisini ve devamlılığını sağlamak. Böyle de olmaya devam edecektir. Bizim siyaset anlayışımıza göre, hiçbir yerde, burası şu partili belediye oraya hizmet vermeyelim anlayışı olmadığı gibi, hiçbir mahalle muhtarımızı da bir başka partili oldu diye asla ötekileştirmeyiz. Farklı siyasi düşüncelere sahip diye onun mahallesine devlet olarak hizmet vermeyiz anlayışına bizler asla sahip değiliz. Böyle bir düşünceye de asla sahip olmayız. Ama bizden farklı siyasi düşüncelere sahip olan bir muhtar da bizim her davetimizi geri çevirip bizi her defasında hiçe saymaya çalışıyorsa da bizde haklı eleştirimizi yaparız. Ama bilinmelidir ki, konuya dahil olan muhtarımızdan bize her hangi bir talep gelsin, biz yine çözümü için ne yapılabilir yine bakarız, ne gerekiyorsa yapmaya çalışırız" dedi.

