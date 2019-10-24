AK Partili Yavuz’dan bal üreticilerine müjde

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, bal üretiminde kullanılan "bal aromalı şurup'un kullanılmasının yasaklanması konusunda en kısa sürede çalışmaların başlanacağını bildirdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dünya bal üretiminde ikinci olan ülkemizde, arı ve arı balı üreticisi çiftçi kardeşlerimizin en büyük sorunu olan sahte bal üretiminde kullanılan bal aromalı şurup konusunda arıcılarımız ile bir araya gelip, yerinde incelemelerde bulunmuştuk. Bu konuda hazırlamış olduğumuz raporumuzu Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli paylaşmıştık. Bakanımız ile bugün yaptığımız görüşmemizde söz konusu bal aromalı şurubun yasaklanması konusunda gerekli talimatı kurmaylarına verdiğin açıkladı. Böylelikle çabalarımız karşılıksız kalmadı. Değerli Bakanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyor, arıcı kardeşlerimize bu müjdeli haberi vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA