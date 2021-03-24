2021 Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AK Partili Yazıcı'dan tüzük değişikliği açıklaması: Genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak!

AK Partili Yazıcı'dan tüzük değişikliği açıklaması: Genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak!

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

AK Partili Yazıcı'dan tüzük değişikliği açıklaması: Genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak!

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da MKYK üye sayısını 50'den 75'e çıkaracaklarını söyledi. 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
2
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT