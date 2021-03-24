AK Partili Yazıcı'dan tüzük değişikliği açıklaması: Genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkarılacak!
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da MKYK üye sayısını 50'den 75'e çıkaracaklarını söyledi.
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