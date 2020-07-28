AK Partilli vekil Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19'a yakalandı
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin açılışına da katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin açılışına da katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
Mübarek Cuma gününde #AyasofyaiKebirCamiiSerifi’ndeyiz. #Ayasofya hüznünün sona erdiği en güzel gün.. Elhamdülillah ?? pic.twitter.com/T89JLEagpo— Hüseyin Şanverdi ? (@hsanverdi) July 24, 2020