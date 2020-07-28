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AK Partilli vekil Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19'a yakalandı

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin açılışına da katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

AK Partilli vekil Hüseyin Şanverdi'nin Kovid-19'a yakalandı


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