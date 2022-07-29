AK Parti'nin 2023 seçimi stratejisi belli oldu! "Problemleri bugüne kadar biz çözdük, yine çözeriz"

AK Parti, 2023 yılında yapılacak seçimler için üç ayaklı stratejisini belirledi. Vatandaşlarla birebir diyalog kurularak yapılan icraatlar vatandaşlara anlatılacak, çözümün AK Parti'de olduğu yaklaşımı benimsetilecek, parlamenter sistemin sıkıntıları hatırlatılacak.

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AK Parti'nin 2023 seçimi stratejisi belli oldu! "Problemleri bugüne kadar biz çözdük, yine çözeriz"

2023 yılında yapılacak olan seçimler için partiler saha çalışmalarına başladı. Özellikle AK Parti'de seçim kampanyası için yol haritası oluşmaya başlandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti içinde yapılan toplantılarda saha çalışmaları için üç ayaklı strateji oluşturulması yönünde karar alındı.

AK Parti'nin 2023 seçimi stratejisi belli oldu!

AK PARTİ'NİN 20 YILLIK ÇALIŞMALARI ANLATILACAK

Buna göre ilk olarak AK Parti'nin 20 yıllık icraatları vatandaşlara anlatılacak. AK Parti'de döneminde Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm "Nereden nereye" mottosuyla anlatılarak, seçmenin nabzı canlı tutulacak. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik ve demokratik kazanımlarının geçmiş dönemle karşılaştırılarak anlatılması sağlanacak.

AK Parti'nin 2023 seçimi stratejisi belli oldu!

"PROBLEMLERİ BİZ ÇÖZDÜK, YİNE ÇÖZERİZ" STRATEJİSİ

İkinci aşama olarak 20 yılda oluşan tecrübe ve altyapıyla Türkiye'nin yeni hedefleri seçmene anlatılarak geleceğe yönelik vizyon çizilecek. Yeniden yapılan siyasi ve ekonomik süreçte Türkiye'yi hak ettiği konuma AK Parti'nin getirdiği bundan sonraki dönemde de yaşanan problemlerin AK Parti tarafından çözüleceği seçmene anlatılacak. Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların aşılması için vatandaşla “Tecrübemize güvenin, en önemli problemleri bugüne kadar biz çözdük, yine çözeriz” yaklaşımı ile diyalog kurulacak.

AK Parti'nin 2023 seçimi stratejisi belli oldu!

PARLAMENTER SİSTEM

AK Parti'nin üç aşamalı seçim stratejisini 6'lı masanın parlamenter sisteme dönüş çalışmaları oluşturacak. Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetildiği süreçte yaşadığı koalisyon krizleri vatandaşlara anımsatılacak. Hükümetin kurulamadığı dönemde yaşanan aksaklıklar, siyasi krizlerin ülkeye yaşattıkları örnek verilecek.

AK Parti'nin 2023 seçimi stratejisi belli oldu!

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