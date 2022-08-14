AK Parti'nin 21. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Bülent Arınç: "Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınlayan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, paylaşımında "Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

"AK PARTİ MİLLETİMİZİN UMUDU OLMUŞTUR"

Bülent Arınç Twitter hesabından, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirmiş olduğu fotoğrafı da ekleyerek paylaşmış olduğu tweette, "Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." şeklinde yazdı.