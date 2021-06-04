AK Parti'nin anayasa çalışmasında ilk detaylar ortaya çıktı! Bakanların TBMM ile ilişkisi güçlenecek

Türkiye'de siyasetin önemli konularından biri de yeni anayasa çalışmaları. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de bu yönde sürdüğü çalışmalara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. AK Partili kurmayların ve Anayasa Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri sürerken bakanlarla TBMM arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

ÇALIŞMA MHP'YE DE GÖTÜRÜLECEK

Hürriyet'in haberine göre bakanların Meclis’te milletvekillerinin sorularını yüz yüze cevap vermeye başlayabileceği belirtiliyor. Çalışmanın, AK Partili kurmaylarla yapılan değerlendirmelerin sona ermesinin ardından MHP’ye götürülmesi ve ortak bir metin oluşturulması amaçlanıyor.

Ayrıca 128 maddeden oluşan yeni anayasa taslak çalışmasının ABD, Latin Amerika, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkenin anayasasının incelenmesinin ardından oluşturulduğu ifade ediliyor.

TASLAK ÇALIŞMA DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin esas alındığı taslak çalışmayla, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti olduğunun bir kez daha vurgulanması, insan haklarının anayasayla daha da güvence altına alınması planlanıyor. Anayasa, hukuk, bilim, ekonomi alanında uzman ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekibin yer aldığı Bilim Kurulu ve AK Parti kurmaylarıyla değerlendirilen taslak çalışmanın, “Başlangıç”, “Temel Esaslar”, “İnsan Hakları” , “Yasama-Yürütme-Yargı” gibi bölümlerden oluştuğu öğrenildi.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ KORUNACAK

Taslak çalışmayla Anayasa’nın ilk 4 maddesinin korunması planlanıyor. Kanun ve kararname arasında zaman zaman gündeme gelen bazı belirsizliklerin de bu çalışma ile son bulacağı belirtiliyor. AK Parti, çalışmasını MHP ile paylaşarak ortak bir metin ortaya çıkartmayı hedefliyor. AK Parti ve MHP’nin ortak bir metin için ortak bir komisyon kurulmasının da gündeme gelebileceği kaydedildi.

MHP, ERDOĞAN'A SUNMUŞTU

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de yeni anayasa çalışmaları için," 100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur." demişti.