AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu! O partilerle bayramlaşma olmayacak

Ramazan Bayramının ilk gününde, partiler birbirleriyle bayramlaşma programı yapacak. Bazı partiler ise bayramlaşmayacak. AK Parti Gelecek, DEVA ve HDP'yi ziyaret etmeyecek. MHP ve İYİ Parti de birbirileriyle bayramlaşmayacak.

Siyasi partilerin geleneksel olarak gerçekleştirdikleri bayram ziyaretleri, bu yıl 3 Mayıs Pazartesi yapılacak. Ziyaretler öncesi de dikkat çeken program belli oldu. Ak Parti'nin tamamını video konferans yöntemiyle yapacağı bayramlaşmaları diğer siyasi partiler yüz yüze yapacak.

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE BAYRAM ZİYARETİ

Ak Parti'nin bayramlaşmalarının tamamı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Ak Parti'nin bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Ertuğrul Yörük'ten oluşurken ilk bayramlaşma CHP ile yapılacak. Sırasıyla AK Parti sonrasında, MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşılacak.

BAZI PARTİLER BİRBİRLERİYLE BAYRAMLAŞMAYACAK

Ramazan Bayramı'nda 17 siyasi partiyle bayramlaşacak olan ana muhalefet partisi ilk olarak AK Parti ile video konferans yöntemiyle bayramlaşacak. Ardından DSP ile yüz yüze, Vatan Partisi'yle video konferans yöntemiyle bayramlaşacak olan CHP; HDP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti'nin ardından yine video yöntemiyle MHP ile bayramlaşacak. CHP'nin bayramlaşmaları Saadet Partisi, Anavatan Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Memleket Partisi'yle devam edecek.