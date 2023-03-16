AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

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AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan


AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Yılmaz Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiğine dair açıklama yaptı.

AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

''KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI''

AK Parti Grup Başkanı Yılmaz, AK Parti TBMM Grubu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacağını hatırlatarak, “Anayasa’nın 101. maddesi, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 7. ve 8. maddeleri, Siyasi Partiler Kanunu'nun 27. maddesi ve TBMM AK Parti Grubu İç Tüzüğü'ne göre Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün AK Parti Grubu tarafından Cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine, gruba katılan milletvekillerinin oy birliğiyle karar verilmiştir. Milletimiz için hayırlı olsun” dedi.

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