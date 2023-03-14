AK Parti'nin "dava adamı" Müslim Şahin, aday adayı oldu

AK Parti Pendik'teki önemli isimlerinden Müslim Şahin, AK Parti İstanbul 1. Bölge'den milletvekili aday adayı olarak başvurusunu yaptı. Müslim Şahin başvuru sonrası gazetemizin editörlerin yaptığı açıklamada, "Bismillah diyerek müracaatımızı yaptık. Rabbim, milletimize layık hizmetler yapmayı ve sayın Cumhurbaşkanımızın bir nebze yükünü almayı bize nasip eylesin" dedi.

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AK Parti'nin "dava adamı" Müslim Şahin, aday adayı oldu

Milli Görüş'ün Pendik'teki önemli simalarından Müslim Şahin, Pendik'te teşkilatçılığıyla bilinen, Milli Görüş Partileri'nden Refah Partisi'nde siyasete başlayan ve sırasıyla Fazilet Partisi ve AK Parti'de çeşitli kademelerde görev yapan Müslim Şahin, şimdi de milletvekili aday adayı oldu.

Siyasi arenada hemen hemen herkesin yakından tanıdığı, aradığında kolaylıkla ulaşabildiği, toplumun bir çok kesimine bir çok kez dokunabilmiş, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşunda başkan ve yöneticilik yapan, kendisini davaya vakfetmiş isim olarak dikkat çeken Müslim Şahin, 2001 yılında AK Parti Kaynarca Kurucu Mahalle Başkanlığıyla AK Parti'deki siyasi yaşamına başladı. 2004 yılında Pendik Belediye Meclis Üyesi seçilen Milletvekili Aday Adayı Şahin, 2 dönem bu görevi başarıyla icra etti.

5 kez Pendik SKM Başkanlığı görevini yürüten Müslim Şahin, 2015-2021 yıllarında AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı'nda teşkilatlanmadan sorumlu ilçe başkan yardımcılığında bulundu.

Kamu Yönetimi Mezunu olan Müslim Şahin, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanın'da yüksek lisansa sahip.

2017 yılından buyana Şahin Sigorta adı altında sigorta ve aracılık hizmetleri işiyle iştigal ediyor.

Müslim Şahin evli ve 4 çocuk babası.

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