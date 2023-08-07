AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı için Erdoğan, 5 isimle bizzat görüşecek

2024 Yerel seçimlerine kısa bir süre kalırken partiler aday arayışına girdi. Bu kapsamda AK Parti'de adaylık için adı geçen 5 isimle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizzat görüşeceği belirtildi.

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AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı için Erdoğan, 5 isimle bizzat görüşecek

2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı.

Bu kapsamda AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi ismi tercih edeceği kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; işi şansa bırakmak istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul'da aday gösterilecek isim için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını istediği öğrenildi. Özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelerde vatandaşa ismi İBB adayı olarak geçen vitrindeki isimler sorulacak. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

PEKİ HANGİ İSİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşulan isimlerden şunlar;

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  • Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  • Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı
  • Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
  • Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

ERDOĞAN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

AK Parti'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vitrine çıkan bu isimlerle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirebilir. Yapılacak görüşmede bu isimlere öncelikle böyle bir göreve talip olup olmak istemedikleri sorulacak. Adaylık için yeşil ışıl yakanlardan İstanbul'un temel sorunlarını kapsayan kapsamlı bir rapor hazırlamasını isteyeceği konuşuluyor.

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