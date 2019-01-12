AK Parti’nin Kırıkkale belediye başkan adayları tanıtıldı

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Kırıkkale belediye başkan adayları Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklandı.

AK Parti Kırıkkale aday tanıtım toplantısı öncesinde binlerce kişiden oluşan coşkulu kalabalık toplantının yapılacağı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne kadar yürüdü. Konferans salonunda gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Hepimiz bu ümmetin, bu ülkenin, insanlık için önemli işler yapıyoruz. Kelebek etkisi nedir? Duydunuz değil mi? Sandık başındaki arkadaşımız bir tane oya sahip çıkacak. O bir tane oy da Sinop'ta olduğu gibi belediyeyi alacağız, örnek olarak söylüyorum. Buradan sağlayacağımız güç ile Türkiye'de daha güçlü olacağız. Türkiye'de daha güçlü olunca bölgede daha güçlü olacağız. Tüm Orta Doğu'da daha güçlü olacağız. Örnek olarak söylüyorum, Myanmar'daki Müslümanlığa zulüm edenlere dur diyebileceğiz. İşte arkadaşlar bunun adı kelebek etkisi. Liderinin arkasında girdiği tüm seçimleri güçlü bir şekilde kazanıyor. O kazanmayla birlikte bütün içerisindeki ve dışarıdaki o hainlere Osmanlı şamarını atıyor. 15 Temmuz'da Türkiye'de en önce çıkan illerden birisi Kırıkkaleliler darbecilere karşı, hainlere karşı ilk tepkiyi Kırıkkale verdi. Türkiye'de en fazla şehitleri olan illerden bir tanesidir. Kırıkkaleli vatanını sever, milletini sever" dedi.

"Bizim pirimiz belli"

Tüm adaylar adına konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Hiç şüphe yok ki AK Parti bir dava partisidir. Bizler bir yere aday olduk mu, ya da bir görev verildi mi, bizim bakış açımız sadece hizmetkar olmaktır. Şimdi bu kutlu belediye başkan adaylarımız adına hitap ediyorum. Bu aziz millete hizmet etmekten başka bir amacımız varsa hizmetkar olmaktan başka bir amacımız varsa Allah bize oraları nasip etmesin. Bizim tek derdimiz budur. Bütün arkadaşlarımızın tek derdi bu. Beldemizden ilimize kadar hepimizin tek bir amacı var. Bu aziz millete hizmetkar olmak. Çünkü bizim pirimiz belli. Türkiye'de belediyeciliği tüm Türkiye'ye hatta sınırları da aşarak dünyaya yönelmiş bir liderimiz var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da tüm Kırıkkaleli hemşehrilerim adına selam ve saygılarımı yolluyorum" şeklinde konuştu.

İmkanlar doğrultusunda herkese yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında engelli kardeşlerimiz var. Engelli kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken dediler ki engelli öğretmenlere atama bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ilgili bakan hanımefendiye sordu. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 60 bin veya 70 bin civarında bir engelli atama oldu, dönemimizde ama insanlarımız tabi ki daha iyisini istiyor, daha iyisine layık. İmkanlar ölçüsünde herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten AK Parti Kütahya Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Tan ise, "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın saygılarını, sevgilerini muhabbetlerini iletiyorum. Kendilerinin sizlere selam ve saygıları var. Bakın inanın şu anda kesinlikle de tevazu içerisinde olmayalım. Hepimizin çok önemli görevleri var. Özellikle bu 31 Mart seçimlerinde gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Ne mutlu ki bu AK kadrolara ve desteğini gücünü hiçbir zaman eksik etmeyen Kırıkkalelilere ve sizlere onun için arkadaşlar, dava kardeşlerim; bu yolda ümit vardır, azim vardır, gayret vardır, çalışmak vardır, üretmek vardır, hizmetkarlık vardır, tevazu vardır, samimiyet vardır. Onun için bu kutlu yürüyüşte küsmek yoktur, darılmak yoktur, kırılmak yoktur, tembellik yoktur, çekememezlik yoktur, haset yoktur. Bu yol sefa yolu değil, cefa yoludur. Dertlenme yoludur ve bu dava hiçliğin içerisinde var olma yoludur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti belde ve belediye başkan adaylarının isimleri tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. AK Parti'li belediye başkan adaylarından 2 isim değişirken, 9 isimle devam kararı alındı.

AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı olurken, Balışeyh ilçesinde Ali Dedelioğlu, Bahşili ilçesinde Recep Zafer Tekin, Çelebi ilçesinde Yaşar Erdemir, Delice ilçesinde Turgut Özdem, Karakeçili ilçesinde Hüseyin Özçelik, Keskin ilçesinde Dede Yıldırım, Sulakyurt ilçesinde Kadir Çakıroğlu ve Yahşihan ilçesinde Ahmet Sungur, Çerikli beldesinde Nuh Şahin, Hacılar beldesinde Menduh Bağrıaçık AK Parti'nin adayı oldu.

Kaynak: İHA