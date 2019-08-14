AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "AK Parti iktidarının yaptığı hizmetleri saymaya kalkarsak, buna zamanımız yetmez. Sadece sağlıkta ve ulaşımda geldiğimiz noktaya bakarsak, Türkiye resmen çağ atladı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetlerden daha çok bahsedeceğiz." dedi.

Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, iki bayramı birlikte yaşadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı ve partinin 18. kuruluş yıl dönümünün aynı güne denk geldiğini belirten Aksal, "Kurban Bayramını'zı tekrar tebrik ediyorum. İkinci bayramımız da partimizin kuruluş yıl dönümü. Bugünün bayrama denk gelmesi vesilesiyle esas kutlamalarımızı 23 Ağustos'ta yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında genel merkezimizde kutlama programı hazırladık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl önce arkadaşlarıyla "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktığını dile getiren Aksal, şunları kaydetti:

"Milletin partisi AK Parti'yi kurdular. O günden bu güne Türkiye'de çok şey değişti. AK Parti iktidarının yaptığı hizmetleri saymaya kalkarsak, buna zamanımız yetmez. Sadece sağlıkta ve ulaşımda geldiğimiz noktaya bakarsak, Türkiye resmen çağ atladı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetlerden daha çok bahsedeceğiz. 'Erdemliler hareketi' diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları partiyi kurdular. Millete hizmet yolunda başta sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu davaya gönül vermiş herkes gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

Bu parti hiç kimsenin, hiç birimizin partisi değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle, 'Bu parti benim partim değil, bu parti milletin partisidir', inşallah daha nice 18 yıllara ulaşacağız, nice güzel hizmetlere birlikte imza atacağız."

Aksal, AK Parti'nin gençlere ve kadınlara önem verdiğini belirterek, "Bugün Edirne'de AK Parti'nin bir milletvekili var ve kadın bir milletvekili var. Birde gençlerimiz tabii... Bundan önce biliyorsunuz seçilme yaşı 25'ti. Gençlerimiz 18 yaşında oy kullanabiliyorlardı ama seçilemiyorlardı. Biz gençlerimize seçilme yaşını 18'e indirdik. Bugün meclisimizde gençlerimizi de temsil eden gençlerimiz var. İnşallah nice 18 yaşlara, 18 yıllara ermek dileğiyle." ifadelerini kulandı.

Toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer katıldı.

















Kaynak: AA