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AK Parti’nin Maltepe Başkan adayı Mehmet Karadeniz kimdir? Nereli?

AK Parti Maltepe 7. Olağan İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığına Mehmet Karadeniz aday oldu. Ak Parti Maltepe Belediye Meclis Üyesi olan Mehmet Karadeniz kimdir? Nereli? Detaylar haberimizde...

AK Parti’nin Maltepe Başkan adayı Mehmet Karadeniz kimdir? Nereli?

İstanbul Maltepe’de Kebir Süt Yönetim Kurulu Üyesi Trabzonlu Mehmet Karadeniz, Ak Parti Maltepe’den aday adaylığı için başvurusunu yaptı. İlçe için adaylığını koyan Mehmet Karadeniz Maltepeli vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Karadeniz kimdir? Nereli? soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Karadeniz kimdir? İşte detaylar...

MEHMET KARADENİZ KİMDİR? NERELİ? 

İş insanı olan Mehmet Karadeniz, Türkiye’nin en büyük süt ürünleri markası "Kebir"in yönetim kurulu üyeliğini yürütüyor. Memleketi Trabzon olan Karadeniz, aynı zamanda Maltepe’de pek çok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer alıyor. Maltepe Belediyesi’nde Ak Parti grubunda meclis üyesi olan Mehmet Karadeniz evli ve 5 çocuk babasıdır.

MALTEPELİ'YİM VE MALTEPE'DE YAŞIYORUM

Karadeniz'in ağzından : "Ben 30 senedir gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızda yöneticilik yapıyorum. Binlerce çalışanımız var ve bu ülke için istihdam sağlıyoruz. Maltepeli’yim ve Maltepe’de yaşıyorum. Maltepe’nin sorunlarını biliyorum. Çözüm için projelerimiz de hazır. İş hayatında kazandığımız deneyimleri, Maltepe için kullanacağım. Daha önce Maltepe Ak Parti'deydi ve ben de 1 dönemdir Meclis üyesiyim. Mecliste olduğum dönemde çok fazla tecrübem oldu. İlçeme, İstanbul’a, millete hizmet etme inanç ve hevesini kendimde gördüğüm için adayım.”

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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